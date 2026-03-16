Тарпищев призвал Соболева уважать «Спартак»: «Сейчас этого нет»

Президент ФТР и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» празднование гола нападающим «Зенита» Александром Соболевым в ворота красно-белых в матче 21-го тура РПЛ (2:0).

«Мне Соболев не интересен как человеческий портрет. Он должен сам для себя определиться, нормальный он или нет. Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет. Любой человек должен уважать то, что было для него сделано. А сейчас этого нет», — сказал Тарпищев «СЭ».

В РПЛ сезона-2025/26 29-летний нападающий отметился 5 голами в 19 матчах. Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года, ранее он играл за «Спартак».

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