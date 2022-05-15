«Рубин» показал встречу Слуцкого с Шатовым перед матчем с «Уралом»

Пресс-служба «Рубина» показался встречу главного тренера команды Леонида Слуцкого с полузащитником «Урала» Олегом Шатовым перед матчем 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

31-летний россиянин выступал в казанском клубе с 2020 по 2021 год.

«Теплая встреча с Олегом Шатовым», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Рубина».

Встреча «Рубина» с «Уралом» состоится сегодня, 15 мая. Игра пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.