«Спартак» провел один из худших матчей в РПЛ за пять сезонов. К Карседо накапливаются вопросы
«Динамо» Шварца удивительно просто переехало «Спартак» Карседо. Красно-белым не помогло даже удаление Тюкавина во втором тайме.
Давайте разбираться, что произошло на «ВТБ Арене».
Начнем с того, что Хуан Карлос Карседо собрал достаточно спорный стартовый состав. После травм Мартинса, Литвинова и Барко у него и правда было мало вариантов, но вместо пары нападающих Угальде — Даку испанец решил поставить на трио в центре поля: Умяров — Зобнин и чуть выше — Пруцев. Позицию левого защитника с уходом капитана в центр занял Парада. В остальном все привычно: Ву с Джику в центре обороны, Жедсон справа на фланге. Ну и тройка атаки Маркиньос, Угальде, Солари уже никого удивить не может.
Сандро Шварц ответил Глебовым и Чавесом в центре поля рядом с креативным Бителло. Интересно, что капитан команды Фомин остался на лавке — Сандро осознанно решил насытить центральную ось мобильными футболистами, способными обеспечить устойчивый прессинг. К слову, он и стал ключевым слагаемым победы динамовцев.
Но началось все с классной комбинации спартаковцев на левом фланге, где оттянувшийся со своей позиции Угальде получил мяч от Парады и одним пасом вскрыл фланг Касереса. Дальше Маркиньос и Пруцев докатили атаку до удачного завершения. Казалось, «Спартак» этим голом перевернул игровой ритм, поскольку до этого момента у красно-белых мало что в атаке получалось.
«Динамо» же будто ничего не заметило. Прессинг продолжился и вылился в гол Гладышева. Причем началось все с отбора Умярова на своей половине, а затем Наиль вместо простого паса назад Джику или на фланг Маркиньосу принял решение обыграть Гладышева и Бителло. Не вышло. Здесь сработал контрпрессинг — «Динамо» после своей потери мгновенно закрыло практически все варианты передачи вперед. И пошло в отбор. Маленькая трагедия Умярова — выдающийся удар Гладышева с левой. Ноль вопросов к Максименко. Здесь бы отметил мгновенное открывание внутрь штрафной от Бителло, который отвлек Джику и не позволил тому идти в Гладышева. Умное действие бразильца можно вообще засчитать за голевой пас, но такая статистика в футболе не ведется, а жаль. Не будь этого открывания — не было бы пространства и, скорее всего, гола.
Вообще «Динамо» удивило интенсивностью. Практически весь первый тайм бело-голубые ввосьмером не выходили с половины поля соперника. И «Спартак» просто лупил вперед или терял мяч в попытках разрушить организованную стену Шварца. Поэтому второй гол выглядел абсолютно логичным.
Перед второй голевой атакой «Спартак» трижды потерял мяч, а затем — Бителло и Касереса. Бителло остался совершенно один в зоне левого полуфланга, в одиночестве получил мяч — по идее, это зона Зобнина, но Роман ушел выше, а подстраховка не работала. В итоге на бразильца выдвинулся Джику, заблокировал его движение, но перед блоком динамовец проткнул мяч на Гладышева, а Ярослав нашел Касереса, который свободно прошел в штрафную и прострелил. Момент с выдергиванием Джику на Бителло предопределил эпизод — как раз в его зону Касерес и стартовал, а Зобнин подстраховать партнера не сумел — все его внимание сковал Гладышев. Не хочется обвинять только Зобнина — структура «Спартака» посыпалась полностью, но подстраховать капитан точно мог. Однако момент не прочитал.
Здесь возникает вопрос к Карседо. А точно ли Хуан Карлос поступил правильно, когда не поставил в состав Даку? Да, Угальде разобрался в голевом моменте, но с точки зрения сохранения мяча костариканец оказался бесполезным. Все выносы мяча оборона «Динамо» поглощала как черная дыра планеты в космосе. У Манфреда только 19% выигранных единоборств в атаке. Это очень мало, если твоя команда неспособна доставлять мяч в атаку низом. Есть ощущение, что «Спартаку» нужен был нападающий-ориентир. Но он остался на лавке и появился на поле только во втором тайме.
Самое интересное, что Карседо и во втором тайме не спешил менять игру перестановками. Даку появился только на 75-й минуте, а основной пул замен случился вообще на 83-й. Более-менее большое время получил только Полех, но и он особенно не помог. Понятно, что на «Спартак» сильно повлияло отсутствие трех основных игроков центра поля — вряд ли хоть одна команда лиги способна такое пережить без потери качества. Но при счете 1:2 казалось очевидным выпустить Дмитриева вместо Парады и передвинуть Жедсона в центр поля на место Пруцева, который, кроме гола, особенно ничем не запомнился.
Вообще удивляет приверженность Карседо к использованию Жедсона справа в обороне в таких играх. В центре поля кризис исполнителей, «Спартак» точно понимал, что «Динамо» будет прессинговать и много играть по флангам. Кажется, Денисов справа в обороне мог бы придать больше надежности, а Жедсон в центре — стать шансом на разрушение динамовского прессинга через дриблинг. Индивидуально португалец сильнее Пруцева, а без Барко «Спартак» нуждался в креативе и умении сохранять мяч.
Понятны выходы Жедсона справа в матчах против андердогов, когда «Спартак» атакует 70% игрового времени. Но здесь? Вопрос открытый.
В итоге «Динамо» задушило «Спартак» во втором тайме, и даже удаление Тюкавина расклад сил не поменяло. Красно-белые провели один из худших матчей в РПЛ за пять последних сезонов. Об этом говорит и статистика.
«Спартак» катастрофически плохо выходил со своей половины поля. 24 потери мяча на этом участке. Только вдумайтесь: за пять последних сезонов РПЛ хуже было только однажды — в матче с «Оренбургом» 25 мая 2024-го. Тогда ошиблись 25 раз.
Общее количество потерь — тоже второй результат по пяти сезонам. 79 — хуже было только с «Ахматом» в марте 2025-го. Тогда потеряли мяч 80 раз.
8 входов в штрафную соперника. Снова второй худший показатель. Хуже было только в игре с «Динамо», но в апреле 2024-го.
1 удар в створ — снова второй худший показатель за пять сезонов. За это время был единственный матч без ударов — это прошлый розыгрыш РПЛ, игра с «Балтикой», но тогда случились два удаления. Здесь же «Спартак» играл во втором тайме в большинстве.
36% выигранных единоборств в атаке — в топ-5 худших на отрезке.
И здесь точно заслуга Сандро Шварца, который отлично использовал кадровую катастрофу красно-белых в центре поля. Уверен, с Барко, Литвиновым и Мартинсом «Спартак» бы выглядел намного лучше. И это была бы другая игра.
А пока спартаковцы упустили шанс приблизиться к «Краснодару» и упали на четвертое место в таблице. «Динамо» же запрыгнуло в тройку. И пока критикам Шварца придется замолчать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0