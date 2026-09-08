«Спартак» провел один из худших матчей в РПЛ за пять сезонов. К Карседо накапливаются вопросы

Красно-белые упустили шанс приблизиться к «Краснодару».

«Динамо» Шварца удивительно просто переехало «Спартак» Карседо. Красно-белым не помогло даже удаление Тюкавина во втором тайме.

Давайте разбираться, что произошло на «ВТБ Арене».

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)

Начнем с того, что Хуан Карлос Карседо собрал достаточно спорный стартовый состав. После травм Мартинса, Литвинова и Барко у него и правда было мало вариантов, но вместо пары нападающих Угальде — Даку испанец решил поставить на трио в центре поля: Умяров — Зобнин и чуть выше — Пруцев. Позицию левого защитника с уходом капитана в центр занял Парада. В остальном все привычно: Ву с Джику в центре обороны, Жедсон справа на фланге. Ну и тройка атаки Маркиньос, Угальде, Солари уже никого удивить не может.

Сандро Шварц ответил Глебовым и Чавесом в центре поля рядом с креативным Бителло. Интересно, что капитан команды Фомин остался на лавке — Сандро осознанно решил насытить центральную ось мобильными футболистами, способными обеспечить устойчивый прессинг. К слову, он и стал ключевым слагаемым победы динамовцев.

Но началось все с классной комбинации спартаковцев на левом фланге, где оттянувшийся со своей позиции Угальде получил мяч от Парады и одним пасом вскрыл фланг Касереса. Дальше Маркиньос и Пруцев докатили атаку до удачного завершения. Казалось, «Спартак» этим голом перевернул игровой ритм, поскольку до этого момента у красно-белых мало что в атаке получалось.

«Динамо» же будто ничего не заметило. Прессинг продолжился и вылился в гол Гладышева. Причем началось все с отбора Умярова на своей половине, а затем Наиль вместо простого паса назад Джику или на фланг Маркиньосу принял решение обыграть Гладышева и Бителло. Не вышло. Здесь сработал контрпрессинг — «Динамо» после своей потери мгновенно закрыло практически все варианты передачи вперед. И пошло в отбор. Маленькая трагедия Умярова — выдающийся удар Гладышева с левой. Ноль вопросов к Максименко. Здесь бы отметил мгновенное открывание внутрь штрафной от Бителло, который отвлек Джику и не позволил тому идти в Гладышева. Умное действие бразильца можно вообще засчитать за голевой пас, но такая статистика в футболе не ведется, а жаль. Не будь этого открывания — не было бы пространства и, скорее всего, гола.

Вообще «Динамо» удивило интенсивностью. Практически весь первый тайм бело-голубые ввосьмером не выходили с половины поля соперника. И «Спартак» просто лупил вперед или терял мяч в попытках разрушить организованную стену Шварца. Поэтому второй гол выглядел абсолютно логичным.

Перед второй голевой атакой «Спартак» трижды потерял мяч, а затем — Бителло и Касереса. Бителло остался совершенно один в зоне левого полуфланга, в одиночестве получил мяч — по идее, это зона Зобнина, но Роман ушел выше, а подстраховка не работала. В итоге на бразильца выдвинулся Джику, заблокировал его движение, но перед блоком динамовец проткнул мяч на Гладышева, а Ярослав нашел Касереса, который свободно прошел в штрафную и прострелил. Момент с выдергиванием Джику на Бителло предопределил эпизод — как раз в его зону Касерес и стартовал, а Зобнин подстраховать партнера не сумел — все его внимание сковал Гладышев. Не хочется обвинять только Зобнина — структура «Спартака» посыпалась полностью, но подстраховать капитан точно мог. Однако момент не прочитал.

Здесь возникает вопрос к Карседо. А точно ли Хуан Карлос поступил правильно, когда не поставил в состав Даку? Да, Угальде разобрался в голевом моменте, но с точки зрения сохранения мяча костариканец оказался бесполезным. Все выносы мяча оборона «Динамо» поглощала как черная дыра планеты в космосе. У Манфреда только 19% выигранных единоборств в атаке. Это очень мало, если твоя команда неспособна доставлять мяч в атаку низом. Есть ощущение, что «Спартаку» нужен был нападающий-ориентир. Но он остался на лавке и появился на поле только во втором тайме.

Мирлинд Даку. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самое интересное, что Карседо и во втором тайме не спешил менять игру перестановками. Даку появился только на 75-й минуте, а основной пул замен случился вообще на 83-й. Более-менее большое время получил только Полех, но и он особенно не помог. Понятно, что на «Спартак» сильно повлияло отсутствие трех основных игроков центра поля — вряд ли хоть одна команда лиги способна такое пережить без потери качества. Но при счете 1:2 казалось очевидным выпустить Дмитриева вместо Парады и передвинуть Жедсона в центр поля на место Пруцева, который, кроме гола, особенно ничем не запомнился.

Вообще удивляет приверженность Карседо к использованию Жедсона справа в обороне в таких играх. В центре поля кризис исполнителей, «Спартак» точно понимал, что «Динамо» будет прессинговать и много играть по флангам. Кажется, Денисов справа в обороне мог бы придать больше надежности, а Жедсон в центре — стать шансом на разрушение динамовского прессинга через дриблинг. Индивидуально португалец сильнее Пруцева, а без Барко «Спартак» нуждался в креативе и умении сохранять мяч.

Понятны выходы Жедсона справа в матчах против андердогов, когда «Спартак» атакует 70% игрового времени. Но здесь? Вопрос открытый.

В итоге «Динамо» задушило «Спартак» во втором тайме, и даже удаление Тюкавина расклад сил не поменяло. Красно-белые провели один из худших матчей в РПЛ за пять последних сезонов. Об этом говорит и статистика.

«Спартак» катастрофически плохо выходил со своей половины поля. 24 потери мяча на этом участке. Только вдумайтесь: за пять последних сезонов РПЛ хуже было только однажды — в матче с «Оренбургом» 25 мая 2024-го. Тогда ошиблись 25 раз.

Общее количество потерь — тоже второй результат по пяти сезонам. 79 — хуже было только с «Ахматом» в марте 2025-го. Тогда потеряли мяч 80 раз.

Иван Сорокин, Дэвид Рикардо и Курбан Расулов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

8 входов в штрафную соперника. Снова второй худший показатель. Хуже было только в игре с «Динамо», но в апреле 2024-го.

1 удар в створ — снова второй худший показатель за пять сезонов. За это время был единственный матч без ударов — это прошлый розыгрыш РПЛ, игра с «Балтикой», но тогда случились два удаления. Здесь же «Спартак» играл во втором тайме в большинстве.

36% выигранных единоборств в атаке — в топ-5 худших на отрезке.

И здесь точно заслуга Сандро Шварца, который отлично использовал кадровую катастрофу красно-белых в центре поля. Уверен, с Барко, Литвиновым и Мартинсом «Спартак» бы выглядел намного лучше. И это была бы другая игра.

А пока спартаковцы упустили шанс приблизиться к «Краснодару» и упали на четвертое место в таблице. «Динамо» же запрыгнуло в тройку. И пока критикам Шварца придется замолчать.