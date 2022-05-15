Канчельскис назвал позорным вылет «Арсенала» в ФНЛ
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал вылет «Арсенала» в ФНЛ. За тур до окончания Тинькофф чемпионата России тульский клуб занимает последнее место и имеет на своем счету 23 очка.
«Вообще-то с таким бюджетом, который был у «Арсенала», странно, что команда вылетела из РПЛ. Это просто позорно, потому что в Туле очень любят футбол. Я приезжал туда, видел, как люди относятся к нему. Значит, там руководители такие были, слабые, не добились никакого результата», — сказал Канчельскис «СЭ».
Канчельскис выразил сомнение, что через год «Арсенал» сможет вернуться в РПЛ, так как в ФНЛ тоже есть сильные команды.
«Повторюсь, что обидно за тульских болельщиков. Я говорил, что в клубе работают дилетанты и жулики, которым давно уже футбол не нужен. С этим бюджетом команда должна была быть постоянно в середине турнирной таблицы, если не бороться за призовые места. Конечно, сейчас начнут говорить: такого бюджета не было, этого не было. Зачем же они тогда в начале сезона озвучивали свой бюджет? Это уже вторая их история, пускай разбираются. Но там есть кому разбираться и дать по шапке за такой результат и действия», — добавил Канчельскис.
«Арсенал» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 и за один тур до конца сезона и впервые с 2015 года вылетел в ФНЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 0
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0