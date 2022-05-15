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Канчельскис назвал позорным вылет «Арсенала» в ФНЛ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал вылет «Арсенала» в ФНЛ. За тур до окончания Тинькофф чемпионата России тульский клуб занимает последнее место и имеет на своем счету 23 очка.

«Вообще-то с таким бюджетом, который был у «Арсенала», странно, что команда вылетела из РПЛ. Это просто позорно, потому что в Туле очень любят футбол. Я приезжал туда, видел, как люди относятся к нему. Значит, там руководители такие были, слабые, не добились никакого результата», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис выразил сомнение, что через год «Арсенал» сможет вернуться в РПЛ, так как в ФНЛ тоже есть сильные команды.

«Повторюсь, что обидно за тульских болельщиков. Я говорил, что в клубе работают дилетанты и жулики, которым давно уже футбол не нужен. С этим бюджетом команда должна была быть постоянно в середине турнирной таблицы, если не бороться за призовые места. Конечно, сейчас начнут говорить: такого бюджета не было, этого не было. Зачем же они тогда в начале сезона озвучивали свой бюджет? Это уже вторая их история, пускай разбираются. Но там есть кому разбираться и дать по шапке за такой результат и действия», — добавил Канчельскис.

«Арсенал» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 и за один тур до конца сезона и впервые с 2015 года вылетел в ФНЛ.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
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