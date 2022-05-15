Канчельскис назвал позорным вылет «Арсенала» в ФНЛ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал вылет «Арсенала» в ФНЛ. За тур до окончания Тинькофф чемпионата России тульский клуб занимает последнее место и имеет на своем счету 23 очка.

«Вообще-то с таким бюджетом, который был у «Арсенала», странно, что команда вылетела из РПЛ. Это просто позорно, потому что в Туле очень любят футбол. Я приезжал туда, видел, как люди относятся к нему. Значит, там руководители такие были, слабые, не добились никакого результата», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис выразил сомнение, что через год «Арсенал» сможет вернуться в РПЛ, так как в ФНЛ тоже есть сильные команды.

«Повторюсь, что обидно за тульских болельщиков. Я говорил, что в клубе работают дилетанты и жулики, которым давно уже футбол не нужен. С этим бюджетом команда должна была быть постоянно в середине турнирной таблицы, если не бороться за призовые места. Конечно, сейчас начнут говорить: такого бюджета не было, этого не было. Зачем же они тогда в начале сезона озвучивали свой бюджет? Это уже вторая их история, пускай разбираются. Но там есть кому разбираться и дать по шапке за такой результат и действия», — добавил Канчельскис.

«Арсенал» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 и за один тур до конца сезона и впервые с 2015 года вылетел в ФНЛ.