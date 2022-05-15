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Сегодня, 13:29

Слуцкий: «Когда я пришел в «Рубин», мы тоже боролись за выживание»

Слуцкий поделился мнением о борьбе «Рубина» за выживание в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о борьбе за выживание в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).

Сегодня, 15 мая, казанская команда сыграет с «Уралом» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Когда я пришел в «Рубин» в первый сезон, мы тоже боролись за выживание. Просто тогда обезопасили себя от вылета гораздо раньше, чем за два тура до финиша. Понятно, что это не самые приятные чувства, но мы стараемся с этим справиться», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

После 28 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Урал» с 27 баллами располагается на 14-й позиции.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. На момент его прихода команда с 19 очками после 19 туров РПЛ занимала 13-еместо в турнирной таблице. Закончили сезон казанцы на 10-й позиции с 35 баллами.

Источник: https://telesco.pe/fcrk1958/7397

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
Леонид Слуцкий
2
10
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Спартак

 16 1 4
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