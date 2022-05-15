Слуцкий: «Когда я пришел в «Рубин», мы тоже боролись за выживание»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о борьбе за выживание в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сегодня, 15 мая, казанская команда сыграет с «Уралом» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.
«Когда я пришел в «Рубин» в первый сезон, мы тоже боролись за выживание. Просто тогда обезопасили себя от вылета гораздо раньше, чем за два тура до финиша. Понятно, что это не самые приятные чувства, но мы стараемся с этим справиться», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.
После 28 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Урал» с 27 баллами располагается на 14-й позиции.
Напомним, что Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. На момент его прихода команда с 19 очками после 19 туров РПЛ занимала 13-еместо в турнирной таблице. Закончили сезон казанцы на 10-й позиции с 35 баллами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 0
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0