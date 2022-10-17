Пресняков-старший поддержал Зобнина после матча ЦСКА — «Спартак»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Спартак» не долго играл хорошо, но этого хватило, чтобы забить 2 отличнейших гола. Но вот первый гол армейцев подпортил все. У ЦСКА большую часть матча было преимущество. Если говорить про первый пропущенный гол, то я не соглашусь, что в этом моменте надо было продолжать играть. Зобнин вчера остановился, не стал играть, потому что игрок лежит. Он ожидал, что игрок ЦСКА сделает тоже самое. Но fair play же существует!" - сказал Пресняков «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» — 33 балла.