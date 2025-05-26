Руководство «Химок» не сообщило команде даты выхода из отпуска и начала сборов

Как стало известно «СЭ», игроки «Химок» ушли в отпуск без информации о дате начала и места сборов перед началом следующего сезона. В клубе также не сказали, когда будут выплачены долги по зарплате.

Ранее РФС не выдал подмосковному клубу лицензию РФС-1 для участия в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Химки» по итогам сезона заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ.