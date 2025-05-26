РПЛ объявила десять кандидатов на приз лучшему тренеру сезона

РПЛ объявила кандидатов на приз лучшему тренеру сезона в рамках премии Герои РПЛ.

В список вошли Мурад Мусаев («Краснодар»), Валерий Карпин («Ростов»), Деян Станкович («Спартак»), Заурбек Тедеев («Акрон»), Марко Николич (ЦСКА), Марцел Личка («Динамо» Москва), Михаил Галактионов («Локомотив»), Рашид Рахимов («Рубин»), Сергей Семак («Зенит») и Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала).

5 лучших специалистов будут выбраны путем голосования журналистов и блогеров, после чего победитель будет выбран болельщиками.

Отмечается, что в топ-5 автоматически вошли Марко Николич и Мурад Мусаев, так как по два раза получали награду лучшему тренеру месяца в течение сезона.

В сезоне-2023/24 победителем премии стал тренер «Динамо» Марцел Личка.