Председатель совдира «Уфы» обратился к Галицкому: «Вам не стыдно за такого питомца?»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал эпизод, в котором получил травму нападающий башкирского клуба Гамид Агаларов в матче 11-го тура против «Краснодара» (1:1).

«А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи...Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе.

Гамид — человек, сделавший себя сам своим трудом, дисциплиной, целеустремленностью. А что, если сейчас это все закончилось? Арбитр Сухой, а Вам стыдно хотя бы немного за то, что Вы «не заметили», как убивают лучшего бомбардира России? Господа новые руководители нашего футбола, а вы этого всего тоже не замечаете?", — сказал Мурзагулов «СЭ».

На 9-й минуте встрече Агаларов вывел гостей вперед. Через 20 минут лучшего бомбардира РПЛ заменили из-за травмы. 21-летний форвард покинул поле на носилках.