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Глава департамента судейства РФС Перейра провел первый семинар для арбитров РПЛ

14:03
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Руководитель департамента судейства Витор Перейра провел первый семинар для арбитров и ассистентов Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Основные задачи этого семинара — познакомиться с арбитрами и провести разбор сложных моментов из трех последних туров. У нас не так много свободных окон, чтобы собраться вместе, поэтому нужно эффективно воспользоваться таким моментом, чтобы узнать что-то новое и обменяться мнениями», — заявил Перейра.

23 сентября 64-летний португалец был назначен руководителем департамента судейства РФС.

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