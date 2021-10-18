Источник сообщил, что хавбек «Арсенала» Хлусевич может перейти в один из московских клубов

Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в одном из московских клубов, сообщает Betonmobile.

По информации источника, «Арсенал» может получить предложение о трансфере Хлусевича уже в зимнее трансферное окно. Сам футболист не против смены клубной прописки.

20-летний полузащитник выступает за тульский клуб с 2018 года. Его контракт истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Хлусевич провел за «Арсенал» 11 матчей в РПЛ и забил два мяча.