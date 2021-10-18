Источник сообщил, что хавбек «Арсенала» Хлусевич может перейти в один из московских клубов
16:05
Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в одном из московских клубов, сообщает Betonmobile.
По информации источника, «Арсенал» может получить предложение о трансфере Хлусевича уже в зимнее трансферное окно. Сам футболист не против смены клубной прописки.
20-летний полузащитник выступает за тульский клуб с 2018 года. Его контракт истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне Хлусевич провел за «Арсенал» 11 матчей в РПЛ и забил два мяча.
Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/poluzashhitnik-arsenala-daniil-hlusevich-popal-v-sferu-interesov-moskovskih-klubov
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