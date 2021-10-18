Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник сообщил, что хавбек «Арсенала» Хлусевич может перейти в один из московских клубов

16:05
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в одном из московских клубов, сообщает Betonmobile.

По информации источника, «Арсенал» может получить предложение о трансфере Хлусевича уже в зимнее трансферное окно. Сам футболист не против смены клубной прописки.

20-летний полузащитник выступает за тульский клуб с 2018 года. Его контракт истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Хлусевич провел за «Арсенал» 11 матчей в РПЛ и забил два мяча.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/poluzashhitnik-arsenala-daniil-hlusevich-popal-v-sferu-interesov-moskovskih-klubov

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Эмоциональный спич Хабиба: «Когда кто-то больной совершил плохой поступок — все СМИ пишут «дагестанцы». Зачем обобщать?!»
В НАТО отреагировали на ответные меры Москвы в связи с высылкой дипломатов
0