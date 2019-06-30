Попов заявил, что Дзюба мог бы играть в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов поделился мнением о том, кто из игроков РПЛ мог бы выступать в ведущих клубах Англии.

- В РПЛ есть футболисты, которые в перспективе могли бы перейти в "МЮ"?

— Да, есть. Сердар Азмун — большой талант, он здорово показывает себя в "Зените". У меня была возможность играть вместе с ним в "Рубине", это футболист очень высокого качества. Еще могу назвать Луиза Адриану,- цитирует болгарина Sportbox.ru.

— Дзюба?

— "Манчестер Юнайтед" — нет, он сможет [перейти только] в "Манчестер Сити". На самом деле классные игроки в РПЛ есть, но не все зависит от футбольных качеств — те же агенты, маркетинг. Сейчас за молодого игрока могут заплатить сотни миллионов, на мой взгляд, это сделало футбол хуже.

31-летний Ивелин Попов в прошлом сезоне провел 15 матчей за "Ростов" и забил три мяча при трех голевых передачах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр