Попов заявил, что Дзюба мог бы играть в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов поделился мнением о том, кто из игроков РПЛ мог бы выступать в ведущих клубах Англии.
- В РПЛ есть футболисты, которые в перспективе могли бы перейти в "МЮ"?
— Да, есть. Сердар Азмун — большой талант, он здорово показывает себя в "Зените". У меня была возможность играть вместе с ним в "Рубине", это футболист очень высокого качества. Еще могу назвать Луиза Адриану,- цитирует болгарина Sportbox.ru.
— Дзюба?
— "Манчестер Юнайтед" — нет, он сможет [перейти только] в "Манчестер Сити". На самом деле классные игроки в РПЛ есть, но не все зависит от футбольных качеств — те же агенты, маркетинг. Сейчас за молодого игрока могут заплатить сотни миллионов, на мой взгляд, это сделало футбол хуже.
31-летний Ивелин Попов в прошлом сезоне провел 15 матчей за "Ростов" и забил три мяча при трех голевых передачах.
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