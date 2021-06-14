Защитник «Спартака» Жиго может получить российское гражданство

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил шансы на то, что французский защитник московского клуба Самюэль Жиго может получить российское гражданство.

«Мы долго утверждали трансферный план, по которому идем. В нем есть продление и Джикии, и Жиго. Предварительные контакты с Джикией были, они позитивные. По Жиго получили их предложение, отправили ответное, ждем окончания Евро.

Хотим ли дать русский паспорт Жиго? Мы рассматривали это несколько месяцев назад, посмотрим, как сложится», — заявил Мележиков.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила сборной России натурализовать защитника Самюэля Жиго.

Отметим, что 27-летний француз выступает в «Спартаке» с лета 2018 года, однако в национальную команду не вызывался.

(Сергей Федоров)