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Защитник «Спартака» Жиго может получить российское гражданство

16:54
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил шансы на то, что французский защитник московского клуба Самюэль Жиго может получить российское гражданство.

«Мы долго утверждали трансферный план, по которому идем. В нем есть продление и Джикии, и Жиго. Предварительные контакты с Джикией были, они позитивные. По Жиго получили их предложение, отправили ответное, ждем окончания Евро.

Хотим ли дать русский паспорт Жиго? Мы рассматривали это несколько месяцев назад, посмотрим, как сложится», — заявил Мележиков.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила сборной России натурализовать защитника Самюэля Жиго.

Отметим, что 27-летний француз выступает в «Спартаке» с лета 2018 года, однако в национальную команду не вызывался.

(Сергей Федоров)

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