Полузащитник «Зенита» Ерохин высказался о своем отношении к Моргенштерну

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал о своих музыкальных предпочтениях, а также отношении к рэперу Моргенштерну.

«Любимый музыкальный трек? Если взглянуть на мою музыкальную подборку, то можно абсолютно не понять, какой жанр мне больше нравится. Просто сохраняю себе десятку треков из последнего, пока не надоест. Наверное, больше всего ассоциируется с настроением песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana.

Моргенштерн? Слава Богу, нет (смеется). Я не слежу за новинками и слушаю что-то из старого», — сказал Ерохин в интервью на YouTube-канале сборной России.

В нынешнем сезоне Ерохин забил пять мячей в девяти матчах Тинькофф РПЛ.