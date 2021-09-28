Ерохин признался, что по контракту ему запрещено заниматься экстримом
15:45
Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин признался, что по контракту ему запрещено заниматься экстремальными видами спорта.
«Мой самый безумный поступок за последнее время? Сложно сказать. Наверно, в первую очередь контракт не позволяет супербезумные вещи делать. Например, прыгать с парашютом, заниматься экстримом.
Самая безумная трата денег? Мне вообще не свойственно бездумно слишком крупные траты делать. Может, где-то невкусно мог покушать и потом решить, что в это место больше ходить не стоит. Моя сила — в скромности», — сказал Ерохин в интервью на YouTube-канале сборной России.
В нынешнем сезоне Ерохин забил пять мячей в девяти матчах Тинькофф РПЛ.
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