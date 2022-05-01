Полузащитник «Спартака» Игнатов отреагировал на то, что команда избежала прямого вылета из РПЛ

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) и высказался о том, что красно-белые избежали прямого вылета из Тинькофф РПЛ.

— Какие сильные стороны вы сегодня показали?

— Вообще упор был на то, чтобы на флангах обыгрывать один в один. Собственно, с чего голы и пришли.

— После сегодняшней победы Спартак уже точно избежал прямого вылета из РПЛ. Стало легче на душе?

— Мы об этом не думаем. Готовимся к следующей игре. Будем делать в чемпионате все, что возможно, каждый матч выигрывать и в Кубке задача — победить.

— Как перенес поездку в Ростов? Чем занимался?

— Отлично, хорошая поездка. Общались, смотрели сериал, фильмы.

— По твоему мнению, поездка в Ростов на поезде никак не повлияла на игру?

— Мне кажется, нет.

Благодаря победе над «Крыльями Советов» «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ, набрав 34 очка в 27 матчах. Напрямую из РПЛ, согласно регламенту, вылетают две команды, которые займут 15-е и 16-е места соответственно. На 15-й строчке идет «Уфа», которая отстает от красно-белых на 12 очков и должна провести в этом чемпионате еще четыре матча.

Даже если «Уфа» сможет догнать «Спартак», то по личным матчам красно-белые окажутся выше — 2:0, 1:1. Таким образом, «Спартак» не опустится ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата-2021/22.

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Енисеем». Победитель матча встретится в финале с победителем другого полуфинала «Динамо» — «Алания».