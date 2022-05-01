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Игнатов о том, что «Спартак» избежал прямого вылета из РПЛ: «Не думаем об этом. Задача — выигрывать каждый матч и победить в Кубке»

Полузащитник «Спартака» Игнатов отреагировал на то, что команда избежала прямого вылета из РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) и высказался о том, что красно-белые избежали прямого вылета из Тинькофф РПЛ.

— Какие сильные стороны вы сегодня показали?

— Вообще упор был на то, чтобы на флангах обыгрывать один в один. Собственно, с чего голы и пришли.

— После сегодняшней победы Спартак уже точно избежал прямого вылета из РПЛ. Стало легче на душе?

— Мы об этом не думаем. Готовимся к следующей игре. Будем делать в чемпионате все, что возможно, каждый матч выигрывать и в Кубке задача — победить.

— Как перенес поездку в Ростов? Чем занимался?

— Отлично, хорошая поездка. Общались, смотрели сериал, фильмы.

— По твоему мнению, поездка в Ростов на поезде никак не повлияла на игру?

— Мне кажется, нет.

Благодаря победе над «Крыльями Советов» «Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ, набрав 34 очка в 27 матчах. Напрямую из РПЛ, согласно регламенту, вылетают две команды, которые займут 15-е и 16-е места соответственно. На 15-й строчке идет «Уфа», которая отстает от красно-белых на 12 очков и должна провести в этом чемпионате еще четыре матча.

Даже если «Уфа» сможет догнать «Спартак», то по личным матчам красно-белые окажутся выше — 2:0, 1:1. Таким образом, «Спартак» не опустится ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата-2021/22.

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Енисеем». Победитель матча встретится в финале с победителем другого полуфинала «Динамо» — «Алания».

Михаил Игнатов
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
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Краснодар

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Спартак

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