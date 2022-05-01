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Селихов о желтой карточке: «Ежов очень хорошо сыграл на публику»

Селихов прокомментировал желтую карточку за фол за пределами штрафной
Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал то, что команда обезопасила себя от прямого вылета из РПЛ.

— «Спартак» обезопасил себя от зоны вылета. Как ты к этому относишься, все-таки сезон столетия?

—Понятное дело, что сезон провален. Нужно набирать максимальное количество очков в чемпионате, отдавать все силы на Кубок России.

—Было ли понимание, что ваша желтая карточка могла стать красной?

—Если честно, Ежов очень хорошо сыграл на публику. Не помню, точно ли он был в этом эпизоде. Я там еле докоснулся рукой. Думаю, что это даже не желтая. Судьям виднее, конечно. Был стопроцентно уверен, что это не красная.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Команда не опустится ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата-2021/22.

Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Зенит

 7
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Крылья Советов

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
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Горан Чаушич

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 21 1 3
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