Селихов о желтой карточке: «Ежов очень хорошо сыграл на публику»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал то, что команда обезопасила себя от прямого вылета из РПЛ.

— «Спартак» обезопасил себя от зоны вылета. Как ты к этому относишься, все-таки сезон столетия?

—Понятное дело, что сезон провален. Нужно набирать максимальное количество очков в чемпионате, отдавать все силы на Кубок России.

—Было ли понимание, что ваша желтая карточка могла стать красной?

—Если честно, Ежов очень хорошо сыграл на публику. Не помню, точно ли он был в этом эпизоде. Я там еле докоснулся рукой. Думаю, что это даже не желтая. Судьям виднее, конечно. Был стопроцентно уверен, что это не красная.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Команда не опустится ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата-2021/22.