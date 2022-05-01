Литвинов: «В перерыве обсудили с командой: «Давайте уже выйдем, будем биться друг за друга»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

— Почему первый и второй таймы получились такими разными?

— Если честно, не знаю. В перерыве обсудили с командой, сказали: «Давайте уже выйдем, будем биться друг за друга, столько болельщиков пришло. Нельзя так продолжать». С первых минут второго тайма были уверены в победе, все понимали, что если будет продолжать давить, то можно победить, так и получилось. Самое главное сейчас — сохранить этот посыл, с таким же настроем. есть пример, как мы должны играть и как должны выигрывать игры.

— Это первая волевая победа Спартака в этом сезоне. Можно ли сказать, что это станет какой-то отправной точкой? Так, чтобы это еще и на Кубок повлияло.

— Конечно, надеюсь на это. Повторюсь, что важно, чтоб посыл сохранился, что так же двигаться вперед. Сейчас самое главное — выигрывать каждую игру, набирать очки и подниматься вверх в турнирной таблице и, конечно же, Кубок. Надо завоевывать трофей в этом сезоне году обязательно. Будем настраиваться.

— Такая эмоциональная реакция на второй гол — это накопилось?

— Да, это накопилось. Неожиданно, что прошло какой-то время, и ВАР сказал, что это гол. Это был выброс всех эмоций, которые были, потому что давили, хотели забить и победить в этой игре.