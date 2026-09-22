Экс-голкипер «Рубина» и «Краснодара» Дюпин приостановил карьеру

Российский вратарь Юрий Дюпин сообщил, что принял решение о приостановке карьеры, однако завершать ее пока не собирается.

Последней командой футболиста был «Сочи», который он покинул этим летом по истечении контракта.

«Хороших вариантов так и не появилось. Поэтому пока ставлю карьеру на паузу. Но не говорю, что завершил. Может быть, в зимнее трансферное окно что-нибудь всплывет», — приводит «РБ Спорт» слова Дюпина.

Голкипер отметил, что активно играет в падел и находится в хорошей форме. Во время паузы он будет заниматься построением бизнеса.

Дюпин также выступал за «Рубин», «Краснодар», «Кубань», «Анжи», «СКА-Энергию» и другие команды. В составе «быков» он стал чемпионом России сезона-2024/25.

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