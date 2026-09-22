Слуцкий о прощальном матче Вагнера: «Один из самых ярких игроков, с которым я работал за карьеру»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал проведение прощального матча экс-форварда армейцев Вагнера Лав в Москве.

22 сентября ЦСКА объявил, что Слуцкий станет главным тренером команды «Друзья Вагнера Лав» в прощальном матче бразильца. Команду «Легенды ЦСКА» возглавит Валерий Газзаев.

— Знаете, как сегодня спрашивают в современных рилсах: «Входит ли этот футболист в топ-10?» — да. «Входит ли он в топ-5?» — да. «Входит ли он в топ-3?» — да. Конечно, Вагнер — один из самых ярких игроков, с которым я работал и в ЦСКА, и вообще за всю свою карьеру», — приводит слова Слуцкого пресс-служба ЦСКА.

Прощальный матч Вагнера состоится на «ВЭБ Арене» в Москве в субботу, 26 сентября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Он завоевал с армейцами 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба, забив 124 гола в 259 матчах.

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