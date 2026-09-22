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Слуцкий о прощальном матче Вагнера: «Один из самых ярких игроков, с которым я работал за карьеру»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал проведение прощального матча экс-форварда армейцев Вагнера Лав в Москве.

22 сентября ЦСКА объявил, что Слуцкий станет главным тренером команды «Друзья Вагнера Лав» в прощальном матче бразильца. Команду «Легенды ЦСКА» возглавит Валерий Газзаев.

— Знаете, как сегодня спрашивают в современных рилсах: «Входит ли этот футболист в топ-10?» — да. «Входит ли он в топ-5?» — да. «Входит ли он в топ-3?» — да. Конечно, Вагнер — один из самых ярких игроков, с которым я работал и в ЦСКА, и вообще за всю свою карьеру», — приводит слова Слуцкого пресс-служба ЦСКА.

Прощальный матч Вагнера состоится на «ВЭБ Арене» в Москве в субботу, 26 сентября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Он завоевал с армейцами 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба, забив 124 гола в 259 матчах.

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Источник: ФК ЦСКА
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Вагнер Лав
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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Газзаев о прощальном матче Вагнера: «Лучший легионер за всю историю российского чемпионата»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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