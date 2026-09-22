L'Equipe: ЦСКА и «Краснодар» заинтересованы в экс-форварде «Манчестер Юнайтед» Марсьяле

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в России, сообщает L'Equipe.

По информации источника, с футболистом контактируют ЦСКА, «Краснодар», «Малага» и еще один неназванный испанский клуб.

30-летний француз с лета находится в статусе свободного агента после ухода из «Монтеррея». Он провел за мексиканский клуб 20 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

До этого Марсьяль играл за греческий АЕК, «Манчестер Юнайтед», «Севилью» и «Монако». Также в активе форварда 2 гола в 30 матчах за сборную Франции.

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