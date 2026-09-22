Талалаев: «Против «Зенита» должен был в воротах играть Любаков. Но потом сделали выбор в пользу Латышонка»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» признал, что он с помощниками ошиблись при определении стартового состава на матч с «Зенитом» (2:3) в 9-м туре РПЛ.

— После игры вы дали небольшой комментарий: «В первом тайме, особенно в первой его половине, мы играли настолько трусливо, что стало не по себе». В чем причина? Чемоданное настроение ребят или преклонение перед авторитетом действующих чемпионов?

— Считаю, нужно брать ответственность на себя, а не только перекладывать ее на футболистов. Мы в стартовом составе ошиблись по нескольким позициям.

Все сейчас накинулись на Латышонка, но мы с тренером вратарей обсуждали его игру и предыгровой цикл, анализировали. Евгений был излишне напряжен и сконцентрирован.

Давайте мы, тренеры, возьмем вину на себя. У нас было решение, что играть против «Зенита» должен другой голкипер — Егор Любаков. Но в итоге сделали выбор в пользу Жени.

То же самое касается и Мурида.

— А с ним что не так?

— Доктор сказал нам, что он сможет выйти против «Зенита». Хотя после матча с «Факелом» на искусственном поле Айман пропустил восстановительную тренировку, у него болела передняя поверхность бедра. Сам он очень хотел сыграть, так как у нас серьезная конкуренция в средней линии. Но даже по уровню ведения единоборств, по качеству борьбы стало понятно, что Мурид, увы, оказался не готов к этому матчу (Марокканец был в перерыве заменен на Ивана Беликова — Прим. «СЭ»).

Так что это мы, тренеры, изначально приняли неправильные кадровые решения. Какой смысл тогда винить ребят? Нам нужно с себя самих спрашивать больше.

— А когда вы решили, что будет играть Латышонок, а не Любаков? Непосредственно в день матча?

— Нет. Мы за три дня до игры определяли голкипера, обсуждали кандидатуры. Да, последнее собеседование с тренерами действительно проводим в день матча. Но на них мы крайне редко меняем те решения, которые приняли накануне.

— А почему тогда сделали выбор в пользу Латышонка? Рассчитывали на то, что он будет сверхмотивирован на матч против своей бывшей команды?

— Это касалось не только его, но и всей команды. Мы же понимаем: для того, чтобы победить действующего чемпиона, недостаточно просто сыграть хорошо. Надо выдать свой лучший матч, максимально выложиться. Ну и удача тоже должна сопутствовать. К сожалению, в этот день было не так...

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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