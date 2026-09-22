Талалаев: «Против «Зенита» должен был в воротах играть Любаков. Но потом сделали выбор в пользу Латышонка»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» признал, что он с помощниками ошиблись при определении стартового состава на матч с «Зенитом» (2:3) в 9-м туре РПЛ.
— После игры вы дали небольшой комментарий: «В первом тайме, особенно в первой его половине, мы играли настолько трусливо, что стало не по себе». В чем причина? Чемоданное настроение ребят или преклонение перед авторитетом действующих чемпионов?
— Считаю, нужно брать ответственность на себя, а не только перекладывать ее на футболистов. Мы в стартовом составе ошиблись по нескольким позициям.
Все сейчас накинулись на Латышонка, но мы с тренером вратарей обсуждали его игру и предыгровой цикл, анализировали. Евгений был излишне напряжен и сконцентрирован.
Давайте мы, тренеры, возьмем вину на себя. У нас было решение, что играть против «Зенита» должен другой голкипер — Егор Любаков. Но в итоге сделали выбор в пользу Жени.
То же самое касается и Мурида.
— А с ним что не так?
— Доктор сказал нам, что он сможет выйти против «Зенита». Хотя после матча с «Факелом» на искусственном поле Айман пропустил восстановительную тренировку, у него болела передняя поверхность бедра. Сам он очень хотел сыграть, так как у нас серьезная конкуренция в средней линии. Но даже по уровню ведения единоборств, по качеству борьбы стало понятно, что Мурид, увы, оказался не готов к этому матчу (Марокканец был в перерыве заменен на Ивана Беликова — Прим. «СЭ»).
Так что это мы, тренеры, изначально приняли неправильные кадровые решения. Какой смысл тогда винить ребят? Нам нужно с себя самих спрашивать больше.
— А когда вы решили, что будет играть Латышонок, а не Любаков? Непосредственно в день матча?
— Нет. Мы за три дня до игры определяли голкипера, обсуждали кандидатуры. Да, последнее собеседование с тренерами действительно проводим в день матча. Но на них мы крайне редко меняем те решения, которые приняли накануне.
— А почему тогда сделали выбор в пользу Латышонка? Рассчитывали на то, что он будет сверхмотивирован на матч против своей бывшей команды?
— Это касалось не только его, но и всей команды. Мы же понимаем: для того, чтобы победить действующего чемпиона, недостаточно просто сыграть хорошо. Надо выдать свой лучший матч, максимально выложиться. Ну и удача тоже должна сопутствовать. К сожалению, в этот день было не так...
После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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10
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|9
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|13-13
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11
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|7-10
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12
|Ростов
|9
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|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
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|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
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|4
|4
|8-11
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15
|Родина
|9
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|2
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|5
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16
|Факел
|9
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|3
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|3
|9.10
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|Ростов – Акрон
|- : -
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|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
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|11.10
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Зенит
|7
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|6
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
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Крылья Советов
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|К
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|1
|3
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Рубин
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|2
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