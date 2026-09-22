Талалаев: «Перед матчем с «Зенитом» сказал одному агенту: «Соболев от наших защитников не убежит»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил футбольный интеллект нападающего «Зенита» Александра Соболева.
— В этом «Зените» есть игрок, на которого вы смотрели и понимали: космос!
— «Космос» — нет. Но перед матчем мы обращали внимание наших ребят на два аспекта. Говорили о том, что сейчас Глушенков и Соболев набрали очень хорошую форму. Наверное, все в России знают, что левую ногу Глушенкова надо перекрывать и быть готовым к его удару.
— Чем сейчас опасен Соболев?
— В силу нашей игры мы приобретаем в «Балтику» только быстрых защитников. Перед матчем я разговаривал с одним футбольным агентом. И сказал ему: «Соболев не убежит от наших центральных защитников».
И его гол лишний раз подчеркнул его высокоинтеллектуальное понимание конкретной игровой ситуации. Саша осознал, что не убежит от Гассама. Принял единственно верное решение — пробил издали. Технически не совсем хорошо исполнил удар. Но Женька (Латышонок), увы, поскользнулся — это, конечно, помогло игроку «Зенита».
Так что мы понимали, от кого стоит ждать угроз. Неприятно, что где-то недоделали свою работу.
— Думал, вы назовете еще и Луиса Энрике. Кажется, что когда бразилец хочет, то может обыграть один в один в РПЛ кого угодно.
— Скажите, а была ли острота после его финтов? Он бил с нулевых углов?
Что касается его гола, то наши футболисты проявили слишком большое усердие... Иногда перенастрой не идет на пользу. Ребята слишком серьезно подошли к сопернику.
— Так почему же Луис Энрике забил в том эпизоде?
— У нас два защитника пошли перекрывать Соболева, а три — побежали одновременно перекрывать Луиса Энрике и помешали друг другу. Все — из-за лишнего усердия. Просто при переходе с персональной обороны на зонную очень большую роль играет центральный центральный защитник.
А у нас получилось так, что мы всю предсезонку готовили на эту роль Эдуардо Андерсона. А сейчас к нам приехал и фактически с листа, с самолета играет четыре матча подряд в центре обороны Лорис Муйоколо.
Понимаете, всей командой тяжело перестроиться после двух лет удачной работы. Мы же как-то со своей персоналкой заняли шестое место? А сейчас переход на «зону» дается достаточно сложно. Если с точки зрения стандартов, это уже приносит какие-то дивиденды, то простые ошибки мы все еще допускаем.
После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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|0
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6
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|0
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|12-11
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|2
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10
|Ахмат
|9
|2
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|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
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|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
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|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
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|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
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|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
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|2
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|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
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|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
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|Крылья Советов – Спартак
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|10.10
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|- : -
|11.10
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|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
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|Рубин – Динамо
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Александр Соболев
Зенит
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Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
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