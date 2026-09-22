Талалаев: «Перед матчем с «Зенитом» сказал одному агенту: «Соболев от наших защитников не убежит»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил футбольный интеллект нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— В этом «Зените» есть игрок, на которого вы смотрели и понимали: космос!

— «Космос» — нет. Но перед матчем мы обращали внимание наших ребят на два аспекта. Говорили о том, что сейчас Глушенков и Соболев набрали очень хорошую форму. Наверное, все в России знают, что левую ногу Глушенкова надо перекрывать и быть готовым к его удару.

— Чем сейчас опасен Соболев?

— В силу нашей игры мы приобретаем в «Балтику» только быстрых защитников. Перед матчем я разговаривал с одним футбольным агентом. И сказал ему: «Соболев не убежит от наших центральных защитников».

И его гол лишний раз подчеркнул его высокоинтеллектуальное понимание конкретной игровой ситуации. Саша осознал, что не убежит от Гассама. Принял единственно верное решение — пробил издали. Технически не совсем хорошо исполнил удар. Но Женька (Латышонок), увы, поскользнулся — это, конечно, помогло игроку «Зенита».

Так что мы понимали, от кого стоит ждать угроз. Неприятно, что где-то недоделали свою работу.

— Думал, вы назовете еще и Луиса Энрике. Кажется, что когда бразилец хочет, то может обыграть один в один в РПЛ кого угодно.

— Скажите, а была ли острота после его финтов? Он бил с нулевых углов?

Что касается его гола, то наши футболисты проявили слишком большое усердие... Иногда перенастрой не идет на пользу. Ребята слишком серьезно подошли к сопернику.

— Так почему же Луис Энрике забил в том эпизоде?

— У нас два защитника пошли перекрывать Соболева, а три — побежали одновременно перекрывать Луиса Энрике и помешали друг другу. Все — из-за лишнего усердия. Просто при переходе с персональной обороны на зонную очень большую роль играет центральный центральный защитник.

А у нас получилось так, что мы всю предсезонку готовили на эту роль Эдуардо Андерсона. А сейчас к нам приехал и фактически с листа, с самолета играет четыре матча подряд в центре обороны Лорис Муйоколо.

Понимаете, всей командой тяжело перестроиться после двух лет удачной работы. Мы же как-то со своей персоналкой заняли шестое место? А сейчас переход на «зону» дается достаточно сложно. Если с точки зрения стандартов, это уже приносит какие-то дивиденды, то простые ошибки мы все еще допускаем.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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