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Талалаев: «Перед матчем с «Зенитом» сказал одному агенту: «Соболев от наших защитников не убежит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил футбольный интеллект нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— В этом «Зените» есть игрок, на которого вы смотрели и понимали: космос!

— «Космос» — нет. Но перед матчем мы обращали внимание наших ребят на два аспекта. Говорили о том, что сейчас Глушенков и Соболев набрали очень хорошую форму. Наверное, все в России знают, что левую ногу Глушенкова надо перекрывать и быть готовым к его удару.

— Чем сейчас опасен Соболев?

— В силу нашей игры мы приобретаем в «Балтику» только быстрых защитников. Перед матчем я разговаривал с одним футбольным агентом. И сказал ему: «Соболев не убежит от наших центральных защитников».

И его гол лишний раз подчеркнул его высокоинтеллектуальное понимание конкретной игровой ситуации. Саша осознал, что не убежит от Гассама. Принял единственно верное решение — пробил издали. Технически не совсем хорошо исполнил удар. Но Женька (Латышонок), увы, поскользнулся — это, конечно, помогло игроку «Зенита».

Так что мы понимали, от кого стоит ждать угроз. Неприятно, что где-то недоделали свою работу.

— Думал, вы назовете еще и Луиса Энрике. Кажется, что когда бразилец хочет, то может обыграть один в один в РПЛ кого угодно.

— Скажите, а была ли острота после его финтов? Он бил с нулевых углов?

Что касается его гола, то наши футболисты проявили слишком большое усердие... Иногда перенастрой не идет на пользу. Ребята слишком серьезно подошли к сопернику.

— Так почему же Луис Энрике забил в том эпизоде?

— У нас два защитника пошли перекрывать Соболева, а три — побежали одновременно перекрывать Луиса Энрике и помешали друг другу. Все — из-за лишнего усердия. Просто при переходе с персональной обороны на зонную очень большую роль играет центральный центральный защитник.

А у нас получилось так, что мы всю предсезонку готовили на эту роль Эдуардо Андерсона. А сейчас к нам приехал и фактически с листа, с самолета играет четыре матча подряд в центре обороны Лорис Муйоколо.

Понимаете, всей командой тяжело перестроиться после двух лет удачной работы. Мы же как-то со своей персоналкой заняли шестое место? А сейчас переход на «зону» дается достаточно сложно. Если с точки зрения стандартов, это уже приносит какие-то дивиденды, то простые ошибки мы все еще допускаем.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Талалаев.«Все набросились на Латышонка. Беру вину на себя. Изначально должен был играть не он». Интервью Талалаева

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Александр Соболев
Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

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Рубин

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