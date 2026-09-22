Талалаев: «Все говорят об ошибке Латышонка, но не говорят о том, что по показателю xG мы превосходим соперников»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» объяснил, почему его команда пропустила два быстрых гола от «Зенита» (2:3) в 9-м туре РПЛ.

— Какая была установка на начало матча?

— Если вы заметили, то «Зенит», как правило, в первые 15-20 минут старается задавить соперника. Стандартами, количеством созданных моментом. Поэтому в стартовый отрезок мы попросили ребят сыграть попроще, чтобы исключить ошибки на своей половине поля.

Но не настолько просто! До гола Глушенкова у нас было восемь передач в одно касание — все в никуда...

— В итоге пропустили уже на 9-й минуте...

— Голевую комбинацию «Зенита» начал Варатынов. Не было никакого давления. Он мог спокойно обрабатывать мяч и делать пас как на сохранение, так и на развитие атаки. Но Сергей принял самое простое решение, пытаясь прокатить мяч по своей половине поля передачей в одно касание.

— После матча вы поддержали Латышонка постом в одной из социальных сетей.

— Я вывесил нашу с ним нормальную, человеческую фотографию. И написал о том, что проигрывает и выигрывает вся команда. А наш капитан, восстанавливающийся Саша Филин в нашей группе оставил очень хороший комментарий. Мол, ошибки вратарей и защитников заметны всем. При этом по показателю хG «Балтика» превзошла четырех последних соперников, включая «Зенит», но нападающие не забили. Об этом почему-то говорят гораздо меньше. По-моему, правильная мысль.

Думаю, мы спокойно преодолеем трудности. Благо впереди три недели на восстановление как эмоционального состояния, так и физического.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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