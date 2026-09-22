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Талалаев: «Все говорят об ошибке Латышонка, но не говорят о том, что по показателю xG мы превосходим соперников»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» объяснил, почему его команда пропустила два быстрых гола от «Зенита» (2:3) в 9-м туре РПЛ.

— Какая была установка на начало матча?

— Если вы заметили, то «Зенит», как правило, в первые 15-20 минут старается задавить соперника. Стандартами, количеством созданных моментом. Поэтому в стартовый отрезок мы попросили ребят сыграть попроще, чтобы исключить ошибки на своей половине поля.

Но не настолько просто! До гола Глушенкова у нас было восемь передач в одно касание — все в никуда...

— В итоге пропустили уже на 9-й минуте...

— Голевую комбинацию «Зенита» начал Варатынов. Не было никакого давления. Он мог спокойно обрабатывать мяч и делать пас как на сохранение, так и на развитие атаки. Но Сергей принял самое простое решение, пытаясь прокатить мяч по своей половине поля передачей в одно касание.

— После матча вы поддержали Латышонка постом в одной из социальных сетей.

— Я вывесил нашу с ним нормальную, человеческую фотографию. И написал о том, что проигрывает и выигрывает вся команда. А наш капитан, восстанавливающийся Саша Филин в нашей группе оставил очень хороший комментарий. Мол, ошибки вратарей и защитников заметны всем. При этом по показателю хG «Балтика» превзошла четырех последних соперников, включая «Зенит», но нападающие не забили. Об этом почему-то говорят гораздо меньше. По-моему, правильная мысль.

Думаю, мы спокойно преодолеем трудности. Благо впереди три недели на восстановление как эмоционального состояния, так и физического.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Талалаев.«Все набросились на Латышонка. Беру вину на себя. Изначально должен был играть не он». Интервью Талалаева

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Андрей Талалаев
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ФК Балтика
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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