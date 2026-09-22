Слуцкий: «Лысый и толстый Генич говорит, что он за естественную красоту. Мне такая красота не уперлась»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что делал пересадку волос и блефаропластику, а также использовал препараты для снижения веса.

По словам 55-летнего специалиста, пересадку волос он делал в Турции. Кроме того, Слуцкий убирал мешки под глазами с помощью блефаропластики. Тренер также рассказал, что в процессе похудения использовал популярные медицинские препараты.

Слуцкий отметил, что не стесняется проведенных процедур и считает допустимым использовать современные возможности для изменения внешности.

«Я не стесняюсь этого. Когда мне Генич говорит, что он за естественную красоту, будучи лысым, толстым и некрасивым, то я говорю: «Не, такая естественная красота мне не уперлась».

Это все равно, что говорить: «Давайте не использовать мобильный телефон, а будем звонить по старому дисковому телефону. Или давайте ездить на лошадях». На мой взгляд, если у тебя есть возможности и время для проведения таких вещей, то я точно за то, чтобы это попробовать», — сказал Слуцкий на Youtube-канале «Шоу 100% Футбола».

В начале августа Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Он работал в китайском клубе с января 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды заняла второе место в чемпионате страны.

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