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Леонид Слуцкий рассказал о пересадке волос, блефаропластике и похудении на препаратах

Слуцкий: «Лысый и толстый Генич говорит, что он за естественную красоту. Мне такая красота не уперлась»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что делал пересадку волос и блефаропластику, а также использовал препараты для снижения веса.

По словам 55-летнего специалиста, пересадку волос он делал в Турции. Кроме того, Слуцкий убирал мешки под глазами с помощью блефаропластики. Тренер также рассказал, что в процессе похудения использовал популярные медицинские препараты.

Слуцкий отметил, что не стесняется проведенных процедур и считает допустимым использовать современные возможности для изменения внешности.

«Я не стесняюсь этого. Когда мне Генич говорит, что он за естественную красоту, будучи лысым, толстым и некрасивым, то я говорю: «Не, такая естественная красота мне не уперлась».

Это все равно, что говорить: «Давайте не использовать мобильный телефон, а будем звонить по старому дисковому телефону. Или давайте ездить на лошадях». На мой взгляд, если у тебя есть возможности и время для проведения таких вещей, то я точно за то, чтобы это попробовать», — сказал Слуцкий на Youtube-канале «Шоу 100% Футбола».

В начале августа Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Он работал в китайском клубе с января 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды заняла второе место в чемпионате страны.

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Источник: Youtube-канал «Шоу 100% Футбола»
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Константин Генич
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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 6
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П
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 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

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