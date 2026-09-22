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Андрей Канчельскис одной фразой отреагировал на уход экс-супруги от певца Стаса Михайлова

Канчельскис одной фразой отреагировал на уход бывшей супруги от Стаса Михайлова

Алина Савинова

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что не намерен предметно высказываться о разводе своей экс-супруги Инны с певцом Стасом Михайловым.

Канчельскис и Инна были женаты с 1991 по 2006 год. У них есть совместные дети Андрей и Ева. С певцом женщина познакомилась в 2006-м, а свадьбу они сыграли в 2011 году. У пары две общие дочери — Иванна и Мария. В понедельник Инна Михайлова опубликовала в своих соцсетях совместное фото с исполнителем, сопроводив ее заявлением о расставании со словами «человек-fake!» (фальшивка).

«Я эту тему не обсуждаю, это их проблема», — приводит РИА Новости слова Канчельскиса.

В 2010 году Канчельскис рассказывал, что привык к холостяцкому быту — ему пригодился опыт жизни в спортивном интернате, когда он тоже был предоставлен сам себе. А спустя три года экс-футболист поделился, что во время развода Инна просила его не устраивать разборок со Стасом Михайловым, и также отметил, что друзья иногда шутят по поводу его прошлого.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Фиорентину», «Сатурн», «Крылья Советов» и другие команды. После окончания игровой карьеры он начал тренерскую деятельность и сейчас возглавляет брянское «Динамо».

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Источник: РИА Новости
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Андрей Канчельскис
Футбол
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«Крылья Советов» сообщили, что «Матч ТВ» принес извинения клубу за высказывания Губерниева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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