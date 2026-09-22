Канчельскис одной фразой отреагировал на уход бывшей супруги от Стаса Михайлова

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что не намерен предметно высказываться о разводе своей экс-супруги Инны с певцом Стасом Михайловым.

Канчельскис и Инна были женаты с 1991 по 2006 год. У них есть совместные дети Андрей и Ева. С певцом женщина познакомилась в 2006-м, а свадьбу они сыграли в 2011 году. У пары две общие дочери — Иванна и Мария. В понедельник Инна Михайлова опубликовала в своих соцсетях совместное фото с исполнителем, сопроводив ее заявлением о расставании со словами «человек-fake!» (фальшивка).

«Я эту тему не обсуждаю, это их проблема», — приводит РИА Новости слова Канчельскиса.

В 2010 году Канчельскис рассказывал, что привык к холостяцкому быту — ему пригодился опыт жизни в спортивном интернате, когда он тоже был предоставлен сам себе. А спустя три года экс-футболист поделился, что во время развода Инна просила его не устраивать разборок со Стасом Михайловым, и также отметил, что друзья иногда шутят по поводу его прошлого.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Фиорентину», «Сатурн», «Крылья Советов» и другие команды. После окончания игровой карьеры он начал тренерскую деятельность и сейчас возглавляет брянское «Динамо».

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