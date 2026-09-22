ЦСКА опубликовал фото Вагнера Лав с Красной площади

ЦСКА опубликовал фото экс-нападающего клуба Вагнера Лав с его семьей на Красной площади.

«Легенда гуляет по столице с родными даже в непогоду. Наш», — говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

26 сентября 42-летний бразилец примет участие в прощальном матче в свою честь. Игра состоится на «ВЭБ Арене». В поединке встретятся две команды: «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лав».

Форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. В составе армейского клуба он завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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