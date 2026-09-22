Полузащитник «Родины» Мусаев о результатах команды: «Наша задача — побеждать в каждой игре»

Полузащитник «Родины» Леон Мусаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды на старте сезона РПЛ.



«Уровень сопротивления стал намного выше, в РПЛ больше игры с мячом. Нам надо адаптироваться, чтобы дожимать результаты. С «Рубином», к примеру, мы упустили победу. Надо быть хладнокровнее. У нас очень хорошая команда. Все наши футболисты могут играть в РПЛ. Пока что адаптируемся. Все будет нормально. Наша задача — побеждать в каждой игре и набирать очки», — сказал Мусаев «СЭ».

По итогам 9 туров чемпионата России-2026/27 «Родина» с 5 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.



21 сентября «Родина» объявила об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера команды.