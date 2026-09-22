Талалаев: «Наступ Дугласа на голову Менделя — это фол по неосторожности»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал резонансный эпизод в матче с «Зенитом» (2:3) в 9-м туре РПЛ, в котором Дуглас Сантос наступил на голову Андрею Менделю.

— Когда Дуглас Сантос наступил на голову Менделю в штрафной питерцев, это смотрелось просто жутко! Как Андрей смог продолжить игру после такой травмы?!

— Не обсуждаю судейство, хотя здесь... Сколько раз мы видели различные карточки за фолы по неосторожности. А здесь один игрок просто наступает шипами другому на голову. Мы пересмотрели эпизод. Да, футболист «Зенита» не видел в эту секунду Менделя... И уже слышали формулировки судей: наступ на голову по неосторожности — ничего, продолжили играть...

А Андрей — железный парень, остался на поле, продолжит выполнять требуемый объем работы.

— То есть, для вас действие Дугласа Сантоса — фол?

-Да, фол по неосторожности. И таких примеров мы увидели уже очень много.

— Почему в перерыве поменяли Максима Петрова — пожалуй, ключевого игрока нынешней «Балтики»?

— Мы провели несколько замен. Они связаны, в том числе и с тактикой, чтобы с одной схемы перейти на другую. Кроме того, нужно понимать, что Макс Петров и Мингиян Бевеев не имели перед этим сезоном полноценного отдыха.

— Вот как?

— В июне они выступали за сборную России, имели всего неделю на отдых, восстановление. И фактически из одного чемпионата сразу перешли в другой. Это сильно сказывается на качестве их игры. Поэтому я бы тут разделил порцию критики. Нужно говорить и о работе нашего штаба, и, наверное, о слишком долгих сборах национальной команды.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.