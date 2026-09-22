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Судейство

Талалаев: «Наступ Дугласа на голову Менделя — это фол по неосторожности»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал резонансный эпизод в матче с «Зенитом» (2:3) в 9-м туре РПЛ, в котором Дуглас Сантос наступил на голову Андрею Менделю.

— Когда Дуглас Сантос наступил на голову Менделю в штрафной питерцев, это смотрелось просто жутко! Как Андрей смог продолжить игру после такой травмы?!

— Не обсуждаю судейство, хотя здесь... Сколько раз мы видели различные карточки за фолы по неосторожности. А здесь один игрок просто наступает шипами другому на голову. Мы пересмотрели эпизод. Да, футболист «Зенита» не видел в эту секунду Менделя... И уже слышали формулировки судей: наступ на голову по неосторожности — ничего, продолжили играть...

А Андрей — железный парень, остался на поле, продолжит выполнять требуемый объем работы.

— То есть, для вас действие Дугласа Сантоса — фол?

-Да, фол по неосторожности. И таких примеров мы увидели уже очень много.

— Почему в перерыве поменяли Максима Петрова — пожалуй, ключевого игрока нынешней «Балтики»?

— Мы провели несколько замен. Они связаны, в том числе и с тактикой, чтобы с одной схемы перейти на другую. Кроме того, нужно понимать, что Макс Петров и Мингиян Бевеев не имели перед этим сезоном полноценного отдыха.

— Вот как?

— В июне они выступали за сборную России, имели всего неделю на отдых, восстановление. И фактически из одного чемпионата сразу перешли в другой. Это сильно сказывается на качестве их игры. Поэтому я бы тут разделил порцию критики. Нужно говорить и о работе нашего штаба, и, наверное, о слишком долгих сборах национальной команды.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Талалаев.«Все набросились на Латышонка. Беру вину на себя. Изначально должен был играть не он». Интервью Талалаева

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Андрей Талалаев
Дуглас Сантос
ФК Балтика
ФК Зенит
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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