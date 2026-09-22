Талалаев: «Наступ Дугласа на голову Менделя — это фол по неосторожности»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал резонансный эпизод в матче с «Зенитом» (2:3) в 9-м туре РПЛ, в котором Дуглас Сантос наступил на голову Андрею Менделю.
— Когда Дуглас Сантос наступил на голову Менделю в штрафной питерцев, это смотрелось просто жутко! Как Андрей смог продолжить игру после такой травмы?!
— Не обсуждаю судейство, хотя здесь... Сколько раз мы видели различные карточки за фолы по неосторожности. А здесь один игрок просто наступает шипами другому на голову. Мы пересмотрели эпизод. Да, футболист «Зенита» не видел в эту секунду Менделя... И уже слышали формулировки судей: наступ на голову по неосторожности — ничего, продолжили играть...
А Андрей — железный парень, остался на поле, продолжит выполнять требуемый объем работы.
— То есть, для вас действие Дугласа Сантоса — фол?
-Да, фол по неосторожности. И таких примеров мы увидели уже очень много.
— Почему в перерыве поменяли Максима Петрова — пожалуй, ключевого игрока нынешней «Балтики»?
— Мы провели несколько замен. Они связаны, в том числе и с тактикой, чтобы с одной схемы перейти на другую. Кроме того, нужно понимать, что Макс Петров и Мингиян Бевеев не имели перед этим сезоном полноценного отдыха.
— Вот как?
— В июне они выступали за сборную России, имели всего неделю на отдых, восстановление. И фактически из одного чемпионата сразу перешли в другой. Это сильно сказывается на качестве их игры. Поэтому я бы тут разделил порцию критики. Нужно говорить и о работе нашего штаба, и, наверное, о слишком долгих сборах национальной команды.
После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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4
|ЦСКА
|9
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|0
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|19
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5
|Зенит
|9
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|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
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|4
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|15-16
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|12-11
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8
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|4
|14-12
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9
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|2
|5
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|13-14
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10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
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|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
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|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
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|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
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|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
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|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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|Рубин – Динамо
|- : -
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Зенит
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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ЦСКА
|3
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