Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев назвал команды, которые разыграют золото РПЛ

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» высказался о первых девяти турах чемпионата России.

«Понятно, что за девять туров рано делать глобальные выводы, но уже можно назвать пул команд, которые разыграют чемпионство в этом сезоне. «Краснодар», «Зенит» и точно «Спартак» назову. При этом из всех троих «Спартак» демонстрирует стабильную игру. Разве что они провалились только в матче с «Краснодаром». А так сейчас они более чем готовы к борьбе за титул. Главное, чтобы Карседо не начал ничего выдумывать. В этом сезоне, на мой взгляд, гонка будет еще интереснее», — сказал Андреев «СЭ».

После 9 туров РПЛ «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет таблицу чемпионата России. «Спартак» идет на втором месте с 19 очками в активе, «Зенит» — пятый (18 очков).

(Радченко Кирилл)

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