Владимир Федотов рассказал о перспективах нападающего Гайча в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о конкуренции в линии нападения команды.

— Гайч не выходит на поле уже четвертый матч подряд. Что ему не хватает?

— Человек трудится, и очень хорошо и мощно. Думаю, в ближайшее время своим отношением он заслужит появиться на поле.

— Антон Заболотный сказал, что с уходом активных болельщиков футбол превратился в театр. Что можете об этом сказать?

— Хочется больше сказать по времени проведения матча. В это время сложно собрать аудиторию на стадионе. Июль на носу, было понятно, что днем будет тепло. Но вечером было бы гораздо больше любителей футбола. Три часа — это не очень удобно. Тут и обед не обед, и ужин не ужин, середина на половину, — приводит слова тренера сайт ЦСКА.