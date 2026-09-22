Тедеев о чемпионской гонке РПЛ: «Считаю, что «Динамо» и ЦСКА готовы побороться за золото»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— Согласны, что за чемпионство РПЛ борются только три команды — «Краснодар», «Спартак» и «Зенит»?

— Считаю, что не только эти команды могут бороться за чемпионство. Мне очень понравилось, как «Динамо» действовало в матче против «Спартака» в чемпионате. Хотя по одной игре нельзя делать глобальных выводов. Но по составу, амбициям и возможностям клуба, они могут бороться за золото. То же самое касается ЦСКА. Это команда, которая обязана ставить задачу чемпионство. У них неплохие результаты, хорошая тренерская работа. Но эта команда только строится», — сказал Тедеев «СЭ».



После 9 туров РПЛ «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет таблицу чемпионата России. «Спартак» идет на втором месте с 19 очками в активе, «Зенит» — пятый (18 очков).