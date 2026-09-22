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«Крылья Советов» сообщили, что «Матч ТВ» принес извинения клубу за высказывания Дмитрия Губерниева

«Крылья Советов» сообщили, что «Матч ТВ» принес извинения клубу за высказывания Губерниева

Алина Савинова

«Крылья Советов» получили ответ от телеканала «Матч ТВ» по поводу высказываний комментатора Дмитрия Губерниева в адрес игроков саратовской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Губерниев после матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Крыльями» и «Зенитом» (0:0, пенальти 3:5) заявил в эфире «Матч ТВ», что игроки саратовской команды ведут себя «как свиньи». Клуб из Самары назвал эти слова недопустимыми, обратился к руководству телеканала и потребовал извинений.

Как заявили в «Крыльях Советов», в письме за подписью генерального продюсера Александра Тащина говорится, что редакция «Матч ТВ» высоко ценит многолетнее сотрудничество с клубом и приносит искренние извинения за сложившуюся ситуацию. По обращению «Крыльев» инициирована внутренняя проверка, с журналистом проведена разъяснительная работа и сделаны организационные выводы. Телеканал поблагодарил клуб за готовность к диалогу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Конфликт Дмитрия Губерниева и&nbsp;Крыльев Советов.«Как свиньи на поле». «Крылья Советов» потребовали извинений после слов Губерниева в прямом эфире

«ПФК «Крылья Советов» благодарит руководство телеканала «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинга» за понимание и адекватную реакцию. Как и заявляли ранее, мы ценим многолетнее сотрудничество и крепкие дружеские отношения. Позицию самого журналиста, допустившего некорректные заявления в адрес игроков «Крыльев», считаем целесообразным оставить без внимания и официальных комментариев. Бог всем судья. Ошибиться может каждый. Признать ошибку — достойный. Попросить прощения — мужественный», — отмечается в заявлении клуба.

«Крылья Советов» также поблагодарили болельщиков, журналистов и представителей медиасферы, поддержавших клуб в этой ситуации.

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Источник: https://t.me/fckssamara_official/39775
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Губерниев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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