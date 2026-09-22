«Крылья Советов» сообщили, что «Матч ТВ» принес извинения клубу за высказывания Губерниева

«Крылья Советов» получили ответ от телеканала «Матч ТВ» по поводу высказываний комментатора Дмитрия Губерниева в адрес игроков саратовской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Губерниев после матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Крыльями» и «Зенитом» (0:0, пенальти 3:5) заявил в эфире «Матч ТВ», что игроки саратовской команды ведут себя «как свиньи». Клуб из Самары назвал эти слова недопустимыми, обратился к руководству телеканала и потребовал извинений.

Как заявили в «Крыльях Советов», в письме за подписью генерального продюсера Александра Тащина говорится, что редакция «Матч ТВ» высоко ценит многолетнее сотрудничество с клубом и приносит искренние извинения за сложившуюся ситуацию. По обращению «Крыльев» инициирована внутренняя проверка, с журналистом проведена разъяснительная работа и сделаны организационные выводы. Телеканал поблагодарил клуб за готовность к диалогу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит руководство телеканала «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинга» за понимание и адекватную реакцию. Как и заявляли ранее, мы ценим многолетнее сотрудничество и крепкие дружеские отношения. Позицию самого журналиста, допустившего некорректные заявления в адрес игроков «Крыльев», считаем целесообразным оставить без внимания и официальных комментариев. Бог всем судья. Ошибиться может каждый. Признать ошибку — достойный. Попросить прощения — мужественный», — отмечается в заявлении клуба.

«Крылья Советов» также поблагодарили болельщиков, журналистов и представителей медиасферы, поддержавших клуб в этой ситуации.

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