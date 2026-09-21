Яковлев о желании Дзюбы играть в топ-клубе РПЛ: «Он бы мог привести команду к чемпионству»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев поделился с «СЭ» мнением о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Такие игроки идут на пользу любому коллективу. У Артема есть опыт, лидерские качества. Интересно было бы посмотреть на него в большом клубе. Но у команд было время, чтобы присмотреться к нему. Видимо, реального интереса нет. Но для меня Дзюба — это тот человек, который может привести команду к чемпионству. Думаю, Артем был бы полезен любому клубу РПЛ», — сказал Яковлев «СЭ».

Последним клубом Дзюбы был «Акрон» — форвард выступал за команду из Тольятти с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист провел за «Акрон» 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.