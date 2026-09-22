Газзаев и Слуцкий будут тренерами команд на прощальном матче Вагнера

Бывшие главные тренеры ЦСКА Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий возглавят команды, которые сыграют в прощальном матче экс-форварда армейцев Вагнера Лав, сообщает пресс-служба клуба.

Газзаев будет тренером команды «Легенды ЦСКА», а Слуцкий — «Друзья Вагнера Лав».

Прощальный матч Вагнера состоится на «ВЭБ Арене» в Москве в субботу, 26 сентября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Он завоевал с армейцами 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба, забив 124 гола в 259 матчах.

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