Талалаев о «Балтике»: «Мы потеряли пять лидеров. Сложно показывать прежнюю игру»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил перспективы команды в этом сезоне.

— Могу сказать нашим калининградским болельщикам: нужно еще немного потерпеть. Потребуется какое-то время. Но, повторюсь, ключевую роль здесь играет именно центральный центральный защитник. Важно не только, как он сам действует, но и как управляет процессом, другими.

Голы «Рубина», «Факела», «Спартака» — следствие того, что команда развивается, идет дальше и учится играть в немного другой футбол и в немного другую систему.

Просто когда сыгранная команда, действующая за счет дисциплины, структуры и взаимодействия, теряет за семь месяцев пять своих лидеров, которые провели больше 50 процентов матчей — Саусь, Пряхин, Андраде, Бориско, Титков, — не стоит ждать, что наша игра останется на прежнем уровне.

Именно поэтому после контрольного матча с «Краснодаром» я и заметил, что в этом году нас ждут уже немного другие задачи.

Сейчас, на флажке к нам присоединились новые футболисты — и Голенков, и Муйоколо. Уверен, что с каждым тренировочным днем у нас будут нарабатываться прежние игровые связи. Но требуется время. Не забывайте, что у нас есть и молодые новички, которым еще необходимо привыкнуть к требованиям «Балтики».

— Тогда что можете занести в актив «Балтике» по матчу с «Зенитом»?

— Я бы отметил то, как Шильцов провел первую игру в стартовом составе в РПЛ. Сразу отметился результативным действием. А как быстро адаптировался у нас Голенков — третье результативное действие за два матча. Я бы говорил о том, как Поспелов, Рядно и Беликов начинают играть более квалифицированно. Для меня одним из главных критериев в оценке матча является соотношение моментов, которые мы создаем, и моментов соперника. Так вот когда те ребята, о которых сказал выше, присутствуют на поле, у нас показатель хG становится все выше и выше. Да, пока не хватает еще исполнительского мастерства, чтобы реализовывать. Но, повторюсь, радует, что мы имеем такие шансы, создаем их.

— Что тревожит?

— Пока нашим бичом являются ключевые передачи и тайминг этих передач. То есть, бегать и бороться мы меньше не стали. Но с точки зрения комбинаторики, правильности и качества пасов за спину потеряли многое. Не стоит забывать и про удачу, и, конечно, про реализацию. Думаю, по тем показателям хG, которые сейчас демонстрирует «Балтика», мы бы в прошлом сезоне, возможно, оказались даже в тройке. Но пока немного не хватает мастерства и фарта.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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