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Талалаев о «Балтике»: «Мы потеряли пять лидеров. Сложно показывать прежнюю игру»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил перспективы команды в этом сезоне.

— Могу сказать нашим калининградским болельщикам: нужно еще немного потерпеть. Потребуется какое-то время. Но, повторюсь, ключевую роль здесь играет именно центральный центральный защитник. Важно не только, как он сам действует, но и как управляет процессом, другими.

Голы «Рубина», «Факела», «Спартака» — следствие того, что команда развивается, идет дальше и учится играть в немного другой футбол и в немного другую систему.

Просто когда сыгранная команда, действующая за счет дисциплины, структуры и взаимодействия, теряет за семь месяцев пять своих лидеров, которые провели больше 50 процентов матчей — Саусь, Пряхин, Андраде, Бориско, Титков, — не стоит ждать, что наша игра останется на прежнем уровне.

Именно поэтому после контрольного матча с «Краснодаром» я и заметил, что в этом году нас ждут уже немного другие задачи.

Сейчас, на флажке к нам присоединились новые футболисты — и Голенков, и Муйоколо. Уверен, что с каждым тренировочным днем у нас будут нарабатываться прежние игровые связи. Но требуется время. Не забывайте, что у нас есть и молодые новички, которым еще необходимо привыкнуть к требованиям «Балтики».

— Тогда что можете занести в актив «Балтике» по матчу с «Зенитом»?

— Я бы отметил то, как Шильцов провел первую игру в стартовом составе в РПЛ. Сразу отметился результативным действием. А как быстро адаптировался у нас Голенков — третье результативное действие за два матча. Я бы говорил о том, как Поспелов, Рядно и Беликов начинают играть более квалифицированно. Для меня одним из главных критериев в оценке матча является соотношение моментов, которые мы создаем, и моментов соперника. Так вот когда те ребята, о которых сказал выше, присутствуют на поле, у нас показатель хG становится все выше и выше. Да, пока не хватает еще исполнительского мастерства, чтобы реализовывать. Но, повторюсь, радует, что мы имеем такие шансы, создаем их.

— Что тревожит?

— Пока нашим бичом являются ключевые передачи и тайминг этих передач. То есть, бегать и бороться мы меньше не стали. Но с точки зрения комбинаторики, правильности и качества пасов за спину потеряли многое. Не стоит забывать и про удачу, и, конечно, про реализацию. Думаю, по тем показателям хG, которые сейчас демонстрирует «Балтика», мы бы в прошлом сезоне, возможно, оказались даже в тройке. Но пока немного не хватает мастерства и фарта.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Талалаев.«Все набросились на Латышонка. Беру вину на себя. Изначально должен был играть не он». Интервью Талалаева

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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