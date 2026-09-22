Талалаев о «Балтике»: «Мы потеряли пять лидеров. Сложно показывать прежнюю игру»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил перспективы команды в этом сезоне.
— Могу сказать нашим калининградским болельщикам: нужно еще немного потерпеть. Потребуется какое-то время. Но, повторюсь, ключевую роль здесь играет именно центральный центральный защитник. Важно не только, как он сам действует, но и как управляет процессом, другими.
Голы «Рубина», «Факела», «Спартака» — следствие того, что команда развивается, идет дальше и учится играть в немного другой футбол и в немного другую систему.
Просто когда сыгранная команда, действующая за счет дисциплины, структуры и взаимодействия, теряет за семь месяцев пять своих лидеров, которые провели больше 50 процентов матчей — Саусь, Пряхин, Андраде, Бориско, Титков, — не стоит ждать, что наша игра останется на прежнем уровне.
Именно поэтому после контрольного матча с «Краснодаром» я и заметил, что в этом году нас ждут уже немного другие задачи.
Сейчас, на флажке к нам присоединились новые футболисты — и Голенков, и Муйоколо. Уверен, что с каждым тренировочным днем у нас будут нарабатываться прежние игровые связи. Но требуется время. Не забывайте, что у нас есть и молодые новички, которым еще необходимо привыкнуть к требованиям «Балтики».
— Тогда что можете занести в актив «Балтике» по матчу с «Зенитом»?
— Я бы отметил то, как Шильцов провел первую игру в стартовом составе в РПЛ. Сразу отметился результативным действием. А как быстро адаптировался у нас Голенков — третье результативное действие за два матча. Я бы говорил о том, как Поспелов, Рядно и Беликов начинают играть более квалифицированно. Для меня одним из главных критериев в оценке матча является соотношение моментов, которые мы создаем, и моментов соперника. Так вот когда те ребята, о которых сказал выше, присутствуют на поле, у нас показатель хG становится все выше и выше. Да, пока не хватает еще исполнительского мастерства, чтобы реализовывать. Но, повторюсь, радует, что мы имеем такие шансы, создаем их.
— Что тревожит?
— Пока нашим бичом являются ключевые передачи и тайминг этих передач. То есть, бегать и бороться мы меньше не стали. Но с точки зрения комбинаторики, правильности и качества пасов за спину потеряли многое. Не стоит забывать и про удачу, и, конечно, про реализацию. Думаю, по тем показателям хG, которые сейчас демонстрирует «Балтика», мы бы в прошлом сезоне, возможно, оказались даже в тройке. Но пока немного не хватает мастерства и фарта.
После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1