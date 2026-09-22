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Газзаев назвал Вагнера Лав лучшим легионером в истории чемпионата России

Газзаев о прощальном матче Вагнера: «Лучший легионер за всю историю российского чемпионата»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о проведении прощального матча экс-форварда армейцев Вагнера Лав в Москве.

22 сентября стало известно, что Газзаев будет тренером команды «Легенды ЦСКА» в прощальном матче Вагнера. Команду «Друзья Вагнера Лав» возглавит Леонид Слуцкий.

- Это благодарность футбольного клуба ЦСКА за то, что Вагнер сделал, когда был в рядах команды, и за тот след, который он оставил в истории клуба. Это очень важно. И то, что ЦСКА сегодня проводит такой матч в его честь, — это, безусловно, благодарность за его присутствие в клубе и за то наследие, которое он создавал и демонстрировал на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

И как спортсмен, и как человек он проявил себя с самой лучшей стороны. Поэтому в целом, если взять всех легионеров, — он лучший за всю историю российского чемпионата», — приводит слова Газзаева пресс-служба ЦСКА.

Прощальный матч Вагнера состоится на «ВЭБ Арене» в Москве в субботу, 26 сентября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Он завоевал с армейцами 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба, забив 124 гола в 259 матчах.

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Источник: ФК ЦСКА
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Вагнер Лав
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Газзаев и Слуцкий будут тренерами команд на прощальном матче Вагнера

Слуцкий о прощальном матче Вагнера: «Один из самых ярких игроков, с которым я работал за карьеру»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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