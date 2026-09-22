Газзаев о прощальном матче Вагнера: «Лучший легионер за всю историю российского чемпионата»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о проведении прощального матча экс-форварда армейцев Вагнера Лав в Москве.

22 сентября стало известно, что Газзаев будет тренером команды «Легенды ЦСКА» в прощальном матче Вагнера. Команду «Друзья Вагнера Лав» возглавит Леонид Слуцкий.

- Это благодарность футбольного клуба ЦСКА за то, что Вагнер сделал, когда был в рядах команды, и за тот след, который он оставил в истории клуба. Это очень важно. И то, что ЦСКА сегодня проводит такой матч в его честь, — это, безусловно, благодарность за его присутствие в клубе и за то наследие, которое он создавал и демонстрировал на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

И как спортсмен, и как человек он проявил себя с самой лучшей стороны. Поэтому в целом, если взять всех легионеров, — он лучший за всю историю российского чемпионата», — приводит слова Газзаева пресс-служба ЦСКА.

Прощальный матч Вагнера состоится на «ВЭБ Арене» в Москве в субботу, 26 сентября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Он завоевал с армейцами 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба, забив 124 гола в 259 матчах.

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