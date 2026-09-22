Тедеев: «Удивляет, что Дзюба до сих пор находится без клуба»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.



«Команды ставят разные задачи в РПЛ. Артему хочется быть в клубе, который ставит самые перспективные задачи — победа в Кубке. И было бы символично, если бы «Спартак» проявил интерес к Дзюбе. Но они усилили данную позицию покупкой Даку. Артем Дзюба должен продолжить карьеру в российском футболе. Без него наша лига теряет дополнительное внимание со стороны. Это самый выдающийся футболист и нападающий российского футбола. Меня удивляет, что Артем до сих пор находится без клуба», — сказал Тедеев «СЭ».



Последним клубом Дзюбы был «Акрон» — форвард выступал за команду из Тольятти с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист провел за «Акрон» 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.