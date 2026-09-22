Талалаев: «Настраивались на то, что у такого «Зенита» нужно отбирать очки»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился своим мнением о матче с «Зенитом» (2:3) в 9-м туре РПЛ.

— Что испытывали сразу после финального свистка матча с «Зенитом»? Гордость за подопечных, которые не сломались после 0:2, и дали бой чемпиону? Досада на грубые ошибки? Понимание, что соперник объективно сильнее?

— Гордости точно не было, так как понимал, что мы могли сыграть лучше. Да и глобального расстройства тоже не испытывал.

— Почему?

— До 20-й минуты видел, что «Балтика» играет в несвойственный ей футбол.

Мы прикладывали все усилия, чтобы переломить ход встречи. В принципе, изначально настраивались на то, что у этого «Зенита» нужно отбирать очки. А после финального свистка испытывал смешанные чувства. Одним словом или определением их, пожалуй, и не описать.

— Результат справедлив?

— Независимо от результата, счета, мы со своим штабом в «Балтике» привыкли играть до конца. Буквально до последней секунды. Прививаем такой менталитет и своим футболистам. Понятно, что расстроились, так как вообще не набрали очков. Хотя бы вничью можно было свести этот матч. Тем более в концовке после второго нашего гола имели два момента.

После 9 туров «Балтика» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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