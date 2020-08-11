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Почему нельзя было показывать желтую карточку форварду «Спартака» Соболеву. Мнение арбитра ФИФА

11 августа 2020, 23:10
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Главный арбитр Василий Казарцев показал форварду красно-белых Александру Соболеву желтую карточку за снятую футболку. После забитого мяча нападающий снял игровую футболку, под которой у него была еще одна с изображением недавно скончавшейся матери.

— Есть буква закона, есть правила игры. В этом плане к Казарцеву нет претензий. Но есть и человеческий фактор. Если бы Казарцев не показал карточку, его бы все поняли и даже ставили в пример. Я бы поддержал футболиста, пожертвовав одной десятой балла (оценки арбитра за работу. — Прим. «СЭ»), — заявил Николаев в эфире телеканала «Матч премьер».

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