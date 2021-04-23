Плутник и Николич обсудили дальнейшее сотрудничество «Локомотива» с сербским тренером

Как стало известно «СЭ», председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и главный тренер команды Марко Николич провели встречу, в ходе которой руководитель клуба дал понять тренеру, что хочет продолжить с ним дальнейшее сотрудничество.

При этом Плутник не смог дать никаких гарантий Николичу, что «Локомотив» сможет сохранить текущий состав команды и продлить контракты с молодыми игроками и нынешними лидерами.

По данным «СЭ», футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин должны определиться со своим будущим в течение ближайших двух недель.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. После 26 туров москвичи занимают второе место в Тинькофф РПЛ, набрав 49 очков. Также железнодорожники вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов».

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