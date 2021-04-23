Тошич поделился ожиданиями от матча ЦСКА со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев против «Спартака» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Будет тяжело, если дерби в гостях. Но настрой на матч с красно-белыми всегда особенный. Помню, как глаза игроков загорались перед каждым дерби, как мы хотели победить ради наших болельщиков. Уверен — игроки покажут свой максимум. Они знают, что значат эти встречи для фанатов. Любые поражения, которые были до дерби, в случае победы сразу прощаются», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Тошича.

Также бывший игрок армейцев поделился мнением о новом главном тренере красно-синих, Ивице Оличе.

«Я хорошо его знаю как игрока — встречались в матчах сборных друг против друга. Про Ивицу как тренера пока ничего не могу сказать. Но очень хорошо, что руководство оказало доверие футболисту, который всем сердцем выступал за ПФК ЦСКА в середине нулевых. Я уверен, что он со страстью подойдет к работе и принесет пользу команде, и каждый болельщик останется доволен его назначением», — добавил Тошич.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).