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Жемалетдиновым и Мухиным интересуются шесть клубов. Ясность должна быть в течение двух недель

20:05
Рифат Жемалетдинов (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин должны определиться со своим будущим в течение ближайших двух недель.

Интерес к 24-летнему и 19-летнему полузащитникам проявляют все ведущие российские клубы, кроме «Зенита»: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».

Соглашение Жемалетдинова с «Локомотивом» заканчивается после окончания сезона, а Мухина можно выкупить за скромную сумму, при этом переговоров о продлении контрактов железнодорожники с представителем футболистов Вадимом Шпиневым до сих пор не начали.

(Константин Алексеев)

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