Жемалетдиновым и Мухиным интересуются шесть клубов. Ясность должна быть в течение двух недель
По данным «СЭ», футболисты «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин должны определиться со своим будущим в течение ближайших двух недель.
Интерес к 24-летнему и 19-летнему полузащитникам проявляют все ведущие российские клубы, кроме «Зенита»: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».
Соглашение Жемалетдинова с «Локомотивом» заканчивается после окончания сезона, а Мухина можно выкупить за скромную сумму, при этом переговоров о продлении контрактов железнодорожники с представителем футболистов Вадимом Шпиневым до сих пор не начали.
(Константин Алексеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю