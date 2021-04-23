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Шварц отреагировал на слухи об интересе «Айнтрахта»

14:00
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны франкфуртского «Айнтрахта».

— «Айнтрахт» ищет нового тренера. Вы из Франкфурта, ваша семья живет в этом городе. Интересно?

— Я в принципе не комментирую такие вещи, — сказал в интервью Bild Шварц. — В настоящий момент концентрируюсь на сто процентов на финальной части сезона с «Динамо». Чувствую себя в Москве и в команде просто великолепно.

— Ваш контракт действует до 2022 года. Цель — возвращение в бундеслигу?

— Я здесь очень счастлив, у меня нет конкретного плана, что должен как можно скорее или в какой-то определенный день вернуться в бундеслигу. И вообще я тот человек, который выполняет условия договора.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года.

После 26 туров чемпионата России-2020/21 бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице с 46 очками.

(Константин Алексеев)

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