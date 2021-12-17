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Петржела — о Ваноли: «Спартак» может попасть в тройку, ситуацию можно изменить»

11:48
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянца Паоло Ваноли новым главным тренером московского «Спартака».

«Менять тренеров по ходу сезона — это нормально. Руководство поступает так, как хочет. Не вижу ничего страшного. Честно, я не знаю Паоло Ваноли как тренера. Приход в команду в негативной атмосфере может сказаться. Начинать играть с половины сезона трудно. «Спартак» может попасть в тройку, ситуацию можно изменить. Впереди еще много игр чемпионата. У Ваноли впереди подготовка. Все зависит от того, как тренер и игроки будут понимать друг друга», — сказал Петржела «СЭ».

О назначении Паоло Ваноли стало известно сегодня, 17 декабря. Последние полгода командой руководил португальский специалист Руй Витория.

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Артем Бухаев все материалы автора

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