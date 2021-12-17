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Агент Ваноли ответил на вопрос о связях его клиента с Массимо Каррерой

11:55
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Андреа Д'Амико, агент Паоло Ваноли, рассказал «СЭ», пересекался ли его клиент с бывшим тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

«Нет, я никогда их друг другу не представлял. Они не общались между собой. Паоло Ваноли теперь новый тренер «Спартака». Что касается Массимо Карреры, то он остается в Италии», — сказал Д'Амико в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Массимо Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17.

Паоло Ваноли ранее работал в тренерском штабе Антонио Конте. Контракт итальянца со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2022/23 c опцией продления на год.

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