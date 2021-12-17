Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Все хотят, чтобы «Спартак» играл лучше. Желание есть и у руководства, и у болельщиков. Для всех «Спартак» — хороший раздражитель. Но гарантии в том, что «Спартак» будет лучше играть при Ваноли, нет никакой, потому что состав прежний. Если не будет серьезного усиления, по игроку международного уровня в каждую линию, то любой тренер ничего серьезно поправить не сможет. Больших задач не решишь без футболистов высокого класса. Как там будет, одному богу известно», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Вячеслав Колосков высказался об ожиданиях болельщиков от Ваноли.

«Вышли в плей-офф Лиги Европы благодаря футболистам прежде всего. Игры как не было, так и нет. Витория если и сделал что-то, то минимум. Непонятна любовь к Рую со стороны болельщиков, так как для клуба он ничего хорошего не сделал. «Спартак» болтается где-то на девятом месте, нет никакой игры, не открыл нового в составе. Любовь порой бывает без причин и оснований. Придется смириться. Погорюнятся до Нового года, а там уже начнутся тренировки и будут привыкать к новому тренеру. Проблем не вижу», — добавил Колосков.

Ранее итальянский специалист работал в тренерском штабе Антонио Конте. Контракт Паоло Ваноли со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2022/23 c опцией продления на год.