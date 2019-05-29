Первый тренер Денисова считает, что футболист преждевременно завершил карьеру

Василий Костровский, первый тренер экс-полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова считает, что полузащитник поторопился с завершением карьеры.

Как вы восприняли эту новость?

– С сожалением. Считаю, что Игорь мог бы отыграть еще один-два сезона и на достаточно неплохом уровне.

– Вам кажется, он поторопился?

– Думаю, да. Игорь следит за собой, работает в хорошем режиме, так что форма позволяла ему – он здорово выглядел в "Локомотиве" и мог бы еще играть. (Егор Бычков)

Полностью интервью Василия Костровского - здесь.