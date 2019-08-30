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Первая тренировка Гогуа в составе ЦСКА. Фото

20:33
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ЦСКА в своем официальном Twitter поделился фотографиями с тренировки команды, в которой принимал участие новичок защитник Седрик Гогуа.

Контракт с 25-летним ивуарийцем рассчитан на четыре года. Ранее футболист выступал за «Тамбов», в составе которого забил 2 гола в 5 матчах.

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