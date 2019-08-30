Первая тренировка Гогуа в составе ЦСКА. Фото
20:33
ЦСКА в своем официальном Twitter поделился фотографиями с тренировки команды, в которой принимал участие новичок защитник Седрик Гогуа.
Контракт с 25-летним ивуарийцем рассчитан на четыре года. Ранее футболист выступал за «Тамбов», в составе которого забил 2 гола в 5 матчах.
? У нас сегодня насыщенный день! В Ватутинках первую тренировку с #ЦСКА провёл Седрик Гогуа! https://t.co/X0N6t77Tb6 pic.twitter.com/onVUQbbo23— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 30, 2019