Сенников: «Крылья Советов» — хорошая организованная команда, «Динамо» нужно опасаться»

Бывший защитник «Динамо» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура РПЛ.

«Динамо» приложит максимум усилий для победы в этом матче, чтобы в последнем туре их устраивала и ничья. Иногда у «Динамо» в ответственные моменты не получается сыграть. Они играют в своем стиле, и бывают такие провалы, как три поражения подряд совсем недавно. Но сейчас крупная серия побед, надеюсь, в таком настроении продолжится их шествие к пьедесталу. «Крылья» — хорошая организованная команда. И даже если взять последние матчи, просто так они никому не проигрывали. «Динамо» нужно опасаться. Явного аутсайдера тут нет, и такого, что «Крылья» немотивированные выйдут, не будет. Каждый хочет играть и выигрывать, особенно в последних турах, чтобы занять место как можно выше», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 18 мая на «ВТБ Арене» начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (40) располагаются на 8-й позиции.