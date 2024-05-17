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Сегодня, 10:53

Сенников: «Крылья Советов» — хорошая организованная команда, «Динамо» нужно опасаться»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура РПЛ.

«Динамо» приложит максимум усилий для победы в этом матче, чтобы в последнем туре их устраивала и ничья. Иногда у «Динамо» в ответственные моменты не получается сыграть. Они играют в своем стиле, и бывают такие провалы, как три поражения подряд совсем недавно. Но сейчас крупная серия побед, надеюсь, в таком настроении продолжится их шествие к пьедесталу. «Крылья» — хорошая организованная команда. И даже если взять последние матчи, просто так они никому не проигрывали. «Динамо» нужно опасаться. Явного аутсайдера тут нет, и такого, что «Крылья» немотивированные выйдут, не будет. Каждый хочет играть и выигрывать, особенно в последних турах, чтобы занять место как можно выше», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 18 мая на «ВТБ Арене» начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (40) располагаются на 8-й позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-krylya-khoroshaya-organizovannaya-komanda-dinamo-nuzhno-opasatsya-363787/
Дмитрий Сенников
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
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